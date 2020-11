Manchester United, Solskjaer in bilico. Spunta il nome di Allegri

La clamorosa sconfitta di Champions League del Manchester United sul campo del Basaksehir ha rimesso in discussione il futuro di Ole Solskjaer. L’allenatore norvegese è ormai finito nell’occhio del ciclone e i tifosi hanno perso la pazienza. Infatti, l’hastag “#OleOut” sta spopolando sui social e anche la stampa britannica chiede l’esonero immediato. In caso di licenziamento il principale indiziato è Mauricio Pochettino che resta in pole ma nelle ultime ore sta tornando di moda anche il nome di Massimiliano Allegri. Quest’ultimo ha spesso fatto capire la sua volontà di allenare in Premier League e negli ultimi mesi ha rifiutato le proposte di Arsenal e Chelsea.