Mandzukic a Milano per le visite mediche, domani la firma

L’ex Juve Mario Mandzukic a Milano per le visite mediche di rito, tutto da programma per l’attaccante croato. Domani la firma sul contratto che lo legherà al Milan. Per molti sarà il vice Ibrahimovic, ma pensare che abbia accettato solo per esser la ruota di scorta dello svedese è sbagliato, il carattere del giocatore lascia pensare che farà di tutto per convincere Pioli che può rappresentare più di un’alternativa a Zlatan. Un Milan con Mandzukic insieme a Ibrahimovic non è da escludere.