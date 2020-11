Diego Armando Maradona ricoverato in ospedale, da escludere un caso Covid

Come riporta mediaset, Diego Armando Maradona è stato ricoverato in una clinica di La Plata, in Argentina. Come affermano i media locali è stato proprio Maradaona, che ha da poco festeggiato i 60 anni, a chiedere di essere portato in ospedale a scopo precauzionale. Non si tratta di Covid, l’ex attaccante verrà sottoposto ad accertamenti.