Marani: “Juventus, è una situazione preoccupante”

La Juventus esce sconfitta di nuovo dopo la partita interna con l’Empoli. La squadra di Allegri oltre ad avere solamente 1 punto in classifica non ha mostrato un gioco.

Nonostante gli infortunati ieri sera nella gara contro il Napoli dove la formazione di Allegri era in vantaggio grazie al gol di Morata la squadra non ha saputo mostrare grinta e carattere e reagire allo svantaggio.

Situazione complicata quella di Allegri con la Juventus che ora dovrà affrontare il Malmo nella trasferta svedese e domenica avrà di nuovo una partita delicata contro il Milan di Pioli che ha mostrato gioco e risultati fino ad ora.

Marani: “Juve ci vuole una scossa”

Nel corso del suo editoriale per Tuttosport, Matteo Marani ha parlato della sconfitta della Juventus allo stadio Diego Armando Maradona: “Dopo appena tre giornate, la Juventus ha 8 punti di ritardo sul Napoli felice capolista. Un ritardo che potrebbe diventare lo stesso nei confronti di Inter, Roma e di una tra Milan e Lazio, avversarie in serata a San Siro. Se era giusta la prudenza nelle previsioni attorno al nuovo corso bianconero, era impensabile un inizio tanto negativo, il peggiore dalla stagione 2015-16, quando dopo Sassuolo scattò la storica rimonta di Allegri. Ma stavolta la situazione è diversa e più preoccupante. Partire così male non fa che aumentare le ombre e complicare il lavoro di ricostruzione su macerie evidentemente maggiori del previsto. Il paracadute Allegri non si è al momento aperto. La scossa attesa dal ritorno dell’allenatore livornese, fortemente invocato dalla piazza e ombrello per il club, al momento non c’è stata. Arriverà sicuramente, ma rischia di essere in ritardo se le altre corrono”.