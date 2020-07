MotoGp, via libera dei medici: Marc Marquez può correre Gp Andalusia

MotoGp, via libera dei medici a Marc Marquez

Marc Marquez potrà correre domenica nel Gp dell’Andalusia, seconda gara del Mondiale. I medici hanno dato il via libera al pilota spagnolo che martedì scorso si è operato all’omero a causa della caduta di domenica scorsa sul circuito di Jerez de la Frontera. Lo riferisce la stessa MotoGp sul suo profilo Twitter. Via libera dei medici anche per Cal Crutchlow ed Alex Rins

Fit to ride ✅ pic.twitter.com/vOIvlCFkYF — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) July 23, 2020

Il campione del mondo in carica è stato operato con successo martedì dal dottor Mir, specialista in traumatologia del MotoGP, che ha poi affermato che Marquez potrebbe dover aspettare fino all’appuntamento a Brno, tra due settimane prima di tornare in pista. Tuttavia, con uno sforzo sovrumano, l’otto volte campione iridato questa mattina è arrivato al Circuito de Jerez-Angel Nieto dove si è sottoposto al controllo medico che ha dato esito positivo. Un recupero prodigioso quello del fuoriclasse della Honda. Saranno regolarmente in pista anche Crutchlow (LCR Honda Castrol) e Rins (Suzuki Ecstar), assenti al primo appuntamento della stagione in seguito alla caduta nel warm up dell’inglese e al termine della qualifica per il catalano.