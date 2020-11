Marika Fruscio: “Llorente il più sexy, ma sogno Gattuso. Diletta Leotta non sa di calcio…” | VIDEO

A tu per tu con Marika Fruscio, noto volto televisivo, supertifosa del Napoli. La giovane prorompente conduttrice televisiva conosciuta dal pubblico di Top Calcio24 si racconta ai microfoni di sportpaper.

Di seguito l’intervista esclusiva a Marika Fruscio:

Napoli: la parola scudetto si può pronunciare o ha ragione Gattuso nel dire di non fare polemiche?

Su questo ha ragione, siamo solo all’inizio per decidere chi vincerà lo scudetto, ciò che posso dire che il Napoli è una delle candidate per la vittoria finale. La nuova Juventus non sembra così inarrivabile, ma anche la stessa Inter che era una delle candidate non mi ha fatto finora una grande impressione. Può esserci la sorpresa Napoli, ma anche il Sassuolo o l’Atalanta possono ambire alla vittoria finale nonostante tutte le difficoltà.

Come giudichi il Gattuso allenatore? Può veramente aprire un ciclo a Napoli?

Gattuso non è solamente cazzimma, è un allenatore che sa mettere in campo la squadra in maniera ottimale in base alle potenzialità di ogni singolo giocatore, cosa che Ancelotti non è riuscito a fare. Gattuso è grinta, ma anche un allenatore che sa leggere le partite e dare la giusta grinta al gruppo. Fino ad ora sta facendo bene sia in Campionato che in Europa League.

Oggi ci sarà la sentenza sul famoso Juve-Napoli che non fu giocato. Qual è la tua opinione?

Io la partita da tifosa la vorrei vedere giocata, secondo me la gara andrebbe recuperata. Al momento non ci sono date per rigiocare la partita, recuperare partite diventa molto difficoltoso. E’ comunque giusto rispettare le regole della Federcalcio, al fine di non avere ricorsi.

Cosa pensi della Juventus?

La Juventus non mi fa impazzire anche se gli stanno mancando molti giocatori, che sono dei pilastri (vedi Chiellini o Dybala). Prende troppi gol, fa fatica a costruire, una Juve che si aggrappa a Ronaldo, senza di lui la squadra non gira. Contro la Lazio non ha chiuso la partita ed alla fine il solito Caicedo l’ha punita.

Qual è il giocatore più sexy della Serie A?

Secondo me è Llorente, un bel ragazzo anche se attualmente non gioca a Napoli.

Con chi ti piacerebbe passare una serata?

Sinceramente con Gattuso, non per una questione fisica, ma perchè deve essere una persona molto alla buona, un personaggio simpatico, e poi è l’allenatore del mio Napoli.

Cosa prometti ai napoletani in caso di scudetto?

Ho già dato in passato, mi sento forse un pò matura ma comunque festeggerei. Vincere uno scudetto a Napoli vorrebbe dire allontanare il Coronavirus da quella città per parecchi mesi.

Quali sono i tuoi prossimi progetti?

In questo momento non ho progetti in vista, continuo a fare il mio lavoro a Top Calcio24, non posso fare previsioni.

Hai sogni nel cassetto?

E’ bello sognare, ma bisogna restare con i piedi per terra, io sono una brava ragazza fondamentalmente e non mi sono mai messa in certe situazioni… Vivo giorno per giorno.

Cose ne pensi di Diletta Leotta?

Innanzitutto lei non è una giornalista, lo vorrei sottolineare. E’ una brava presentatrice ma si basa sulla bella presenza e dialettica, ma sul calcio non è preparata, preferisco Giorgia Rossi.