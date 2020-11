Marotta spaventa il mondo del calcio: “Rischio default”

Beppe Marotta, ad dell’Inter, spaventa il mondo del calcio. Costi insostenibili e rischio default, le parole del dirigente interista fanno paura.

Marotta spaventa il mondo del calcio: “La situazione per il calcio italiano era ed è devastante. Siamo davanti al rischio default. Dobbiamo essere più considerati dal Governo, non in termini di contribuzioni di soldi o finanziamenti ma semplicemente per permetterci di respirare”. Intervistato da Glocal 2020 Marotta continua: “Il grande problema che oggi ha il calcio è che il costo del lavoro è sproporzionato rispetto al fatturato che si faceva e che si fa – ha proseguito – Il rimedio non è certo chiedere soldi allo stadio, è impensabile. Ma siamo uno dei maggiori contribuenti, paghiamo circa 1,2 miliardi di gettito fiscale contributivo l’anno. Quello che vorremmo è avere almeno un differimento della tassazione, vogliamo essere considerati come uno dei maggiori contribuenti come in realtà siamo”.