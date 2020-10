Maurizio Sarri: Firenze Calling

Maurizio Sarri potrebbe ritornare su una panchina

Sono passati molti giorni da quel 8 Agosto, data in cui Sarri fu esonerato dalla Juventus, nonostante la vittoria del nono scudetto consecutivo, non propriamente un’annata disastrosa anche se l’eliminazione in Champions ha pesato come un macigno sul prosieguo della carriera di Sarri a torino.

Maurizio Sarri si sta godendo il suon buen ritiro a Figline Valdarno, dove respira aria di casa e posto da cui ha avuto inizio la sua carriera da allenatore.

L’assenza dai campi di calcio manca sicuramente all’ex allenatore di Napoli e Chelsea, una brillante carriera in Banca alle spalle, ma dietro al richiamo del pallone ed all’odore dei prati verdi non si può rinunciare. Una passione iniziale che è diventata una professione per l’uomo che consuma pacchetti di sigarette in quantità industriale, fumo a cui ha dovuto rinunciare quando era in tuta sulla panchina della Juventus.

CRISI VIOLA

A Firenze intanto c’è aria di crisi, il pareggio rimediato domenica scorsa contro il Cesena, con due reti di vantaggio, ha fatto storcere il naso a Rocco Commisso, che pare stia dando a Iachini una fiducia ad orologeria. I prossimi impegni della Viola contro Udinese e Roma potrebbero pesare sull’ex allenatore del Palermo.

IDEA SARRI

Ecco perchè Commisso sta pensando a Sarri, sicuramente un allenatore che potrebbe trovare nella terra natia quella verve che ha perso nella grigia Torino. Maurizio Sarri nel frattempo sta trattando la rescissione del contratto con la Juventus, cosa non facile, ma che potrebbe subire un’accelerata in caso di FIRENZE CALLING!