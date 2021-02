Parma, rinforzo in difesa arrivato

Il Parma sempre più in difficoltà in campionato, prova a rinforzare la difesa. Arriva, in prestino dal Genoa, Mattia Bani. Il difensore, classe 1993, arriva in prestito con diritto di opzione fino al termine della stagione.

Bani, comunicato ufficiale del Parma

A comunicare l’arrivo del giovane difensore è un comunicato ufficiale sul sito del Parma calcio: “Il Parma Calcio comunica l’acquisto a titolo temporaneo fino al 30.06.2021 con diritto di opzione del calciatore Mattia Bani (10.12.1993, Borgo San Lorenzo) dal Genoa Cricket and Football Club”. La società dei Ducali è in serie difficoltà, non c’entra una vittoria in campionato dal 30 novembre 2020, quando si è imposto 2-0 contro il Genoa. Segue una lunga serie di sconfitte, 8 su 9 gare e un pareggio, contro il Sassuolo lo scorso 17 gennaio. La società cerca di correre ai ripari e di recuperare in campionato. Al momento la squadra è in diciannovesima posizione, con appena 13 punti.