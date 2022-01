Mercato Inter, addio in vista in difesa: pronta l’alternativa

Uno tra Skriniar e De Vrij potrebbe lasciare l’Inter

Ci sono grandi manovre che riguardano la difesa dell’Inter. Sistemata la questione della fascia sinistra con uno dei top player delle ultime stagioni in serie A, Beppe Marotta rivolge la sua attenzione al pacchetto dei centrali. Skriniar e De Vrij sono infatti in bilico ed è probabile che uno di loro due lasci i nerazzurri al termine della presente stagione. Tra i due è più probabile che vada via l’olandese che ha il contratto in scadenza nel 2023 e, al momento, non ci sono passi avanti significativi per il rinnovo.

Il dirigente interista però ha già in mano l’alternativa che porta al nome di Gleison Bremer. Il centrale brasiliano, uno dei migliori del campionato, ha il contratto in scadenza nel 2023 e se ne andrà dal Torino durante la prossima estate. La fila per l’acquisto è piuttosto folta ma l’Inter, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, avrebbe già l’intesa con Bremer e ora dovrà trattare con Cairo.