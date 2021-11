Mercato Lazio, rinforzo in arrivo per la difesa: tre i nomi in lizza

Continua senza sosta la caccia ai rinforzi difensivi in casa Lazio, dopo le esplicite richieste di Maurizio Sarri (che al centro della retroguardia oltre ad Acerbi e Luiz Felipe ha a disposizione il solo Patric, oltre a Radu, che però non gode di grande considerazione da parte dell’ex tecnico della Juventus), il ds dei biancocelesti Igli Tare è chiamato ad intervenire nell’imminente mercato di gennaio.

I nomi sul taccuino ad ora sono principalmente tre: Lorenzo Tonelli, classe ’90 della Sampdoria potrebbe essere un profilo interessante apprezzato dal tecnico dai tempi di Empoli ma che non susciterebbe grande clamore in casa delle ‘aquile’ date le sue ultime annate non particolarmente entusiasmanti, un’altra opzione potrebbe essere quella di Daniele Rugani, classe ’94 della Juventus, anch’esso però non particolarmente fortunato negli ultimi anni che lo hanno visto chiuso nella ‘vecchia Signora’ (a parte le esperienze al Rennes e al Cagliari) da grandi difensori come Bonucci Chiellini e de Ligt.

Il terzo nome è quello che più stuzzica le idee dei laziali: Marcos Senesi.

Il classe ’97 argentino è in forza al Feyenoord e rappresenterebbe sicuramente una grande risorsa in fase difensiva e lo dimostra la sua valutazione che si aggira intorno ai 20 milioni di Euro, cifra che se venisse proposta al club olandese potrebbe del tutto annullare gli interessamenti di altri due club italiani che hanno messo gli occhi addosso al giocatore, ovvero Roma e Napoli.