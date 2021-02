Ultime ore di mercato

Il mercato di gennaio, iniziato il 4, è agli sgoccioli. Fino alle 20 di oggi potrebbe succedere ancora di tutto. Diverse le trattative iniziate nei giorni passati e che potrebbero avere un epilogo definitivo oggi.

Serie A, le battute finali

La Roma ancora non ha chiuso le porte a Dzeko per una partenza. L’attaccante è ancora in bilico, con le valige pronte. Dopo l’affare saltato con l’Inter che prevedeva uno scambio Sanchez-Dzeko, adesso sembra che il Milan sia interessato.

Sono giorni che il Parma e la Juventus si contendono Gianluca Scamacca, attaccante di 22 anni in forza al Genoa di proprietà del Sassuolo. Oggi potrebbe definirsi qualcosa, oppure il destino del giovane attaccante sarà di restare al Sassuolo. Almeno per i prossimi mesi.

Ounas non è sicuro di voler partire per Crotone. L’esterno offensivo di origini francesi ha dalla sua parte sia Cagliari che Napoli per chiudere in anticipo il prestito nel club sardo, ma non ha ancora deciso dove cercare spazio fino al termine del campionato. Intanto il presidente del Napoli ha trovato l’intesa con la società calabrese, ma Ounas ha chiesto ancora qualche ora di tempo prima di decidere.

Il Bologna, ancora alla ricerca di un attaccante che possa fare la differenza, cerca di portare da Mihajlovic la prima punta Roger Martinez, colombiano di 26 anni al momento in forza al Club America, nella Liga messicana.