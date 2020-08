Messi ha acquistato casa a Milano, Inter più vicina?

Messi compra casa a Milano

Dopo il padre anche il figlio, Lionel Messi ha acquistato casa a Milano. Sì, proprio lui, in viale della Liberazione, nella avveniristica Torre Solaria, il gioiello del Barcellona ha acquistato casa. Un semplice investimento o un primo passo verso l’Inter? Zhang e la dirigenza interista starebbero tentando il tutto per tutto per regalarsi il numero 1 al mondo, una trattativa difficilissima ma non impossibile. I tifosi interisti iniziano a sognare, dopo Ronaldo anche la Pulce in Serie A? Staremo a vedere.