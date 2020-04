Messi all’Inter? La Pulce smentisce

Niente Inter per Lionel Messi, la pulce smentisce la notizia che da ore sta circolando sul web e sui principali media. La stella del Barcellona, via instagram, fa chiarezza sul futuro: “Sono solo fake news”. Messi ha etichettato, come riporta mediaset, come inventate le voci di trattative con i nerazzurri: “Meno male che nessuno ci crede”. Messi spegne i sogni di gloria dell’Inter, il futuro sarà al Barcellona, smentita reale o di circostanza? I dubbi restano, come qualche problema tra il 10 argentino e qualche dirigente blaugrana. Non ci resta che aspettare.