Notte di gioia per Messi e Neymar, due traguardi importanti con le rispettive nazionali, la Pulce supera O Rey, Neymar sorpassa Romario e Zico

Nella notte l’Argentina ha superato la Bolivia per 3-0, decisiva la tripletta di Leo Messi, che raggiunge quota 79 gol con una nazionale sudamericana, battendo Pelé che si era fermato a quota 77. Una grande gioia per il numero 10 dell’Argentina, che ha potuto condividere con 20 mila tifosi, ammessi per la prima volta dall’inizio della pandemia, presenti sugli spalti a Buenos Aires. “Lo cercavo tanto tempo fa, l’ho sognato e grazie a Dio mi è stato dato. Non c’era modo migliore di festeggiare che con mio padre e i miei fratelli” così ha commentato il fenomeno ex Barcellona dopo aver portato la sua squadra alla vittoria. Serata da ricordare anche per il suo amico Neymar, che nella vittoria del Brasile sul Perù ha segnato il gol del definitivo 2-0, arrivando a quota 12 nelle qualificazioni ai Mondiali, uno in più di Zico e Romario, fermi a quota 11. Tornano a sorridere le due stelle del Psg dopo il surreale episodio di domenica sera, con le autorità che avevano interrotto e sospeso la partita tra Brasile e Argentina, rimandando lo scontro tra i due numeri 10, che dopo questi record sarà ancora più interessante.