Messi senior è a Milano, Inter sogno o realtà?

Messi-Inter, solo una suggestione?

Il papà della pulce Jorge Messi è a Milano, non per trattare con l’Inter ma per questioni fiscali. Il padre del fuoriclasse argentino ha scelto il capoluogo lombardo come nuova sede fiscale della famiglia. I tifosi interisti iniziano a sognare che dietro della famiglia Messi ci sia l’intenzione di sbarcare a Milano anche in veste di calciatore, ma al momento è solo un sogno nel cassetto. In ogni caso il patron dei nerazzurri Zhang starebbe sondando la disponibilità di alcuni sponsor di livello internazionale che potrebbero appoggiarlo nell’operazione Messi per portare il 10 argentino in nerazzurro. Qualcosa si muove, ma è presto per sognare.