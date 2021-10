“Mezza squadra da rifare”: gli obiettivi di mercato della Roma

Roma: quello che vuole Mourinho dal mercato

Mourinho è stato molto chiaro, soprattutto negli ultimi giorni. La squadra giallorossa ha bisogno di rinforzi e il tecnico portoghese continua a indicare a Tiago Pinto e ai Friedkin quali sono i punti deboli della sua rosa. Dal mercato di gennaio Mou si aspetta un sostituto per Karsdorp a destra e un centrale. Sembra che la squadra sia interessata a Marcus Pedersen, classe 2000, terzino norvegese del Feyenoord che per lui chiede 3 milioni.

A centrocampo il tecnico ha bisogno di uno fisico che verticalizzi, caratteristiche che avrebbe avuto Xhaka – con cui è saltato l’affare in estate. Villar e Diawara sono stati bocciati dal tecnico – che preferisce la coppia Cristante–Veretout – e se non dovessero accettare il trasferimento potrebbero finire fuori squadra. Un nome che piace ai giallorossi è quello di Denis Zakaria, centrocampista svizzero con il contratto in scadenza con il Borussia Monchengladbach. Potrebbe arrivare anche a gennaio per meno di 20 milioni.

L’attacco è il reparto con più alternative di livello, seppur Mou abbia comunque bocciato Borja Mayoral e non sia entusiasta di Carles Perez, che però può restare. Il primo è in prestito dal Real Madrid, la squadra madrilena, piuttosto che vederlo relegato in panchina, vorrebbe mandarlo in una squadra dove possa giocare con più continuità.