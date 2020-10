Mihajlovic contro le decisioni del governo: le sue parole

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Bologna-Cagliari, l’allenatore dei felsinei Mihajlovic ha criticato l’operato del Governo italiano

Sinisa Mihajlovic senza peli sulla lingua durante la conferenza stampa di presentazione al match tra il suo Bologna e il Cagliari. Nel dettaglio Mihajlovic ha risposto in modo molto forte a chi gli chiedeva se il Bologna avesse come obiettivo quello di acquistare Mandzukic . Ecco le sue parole: “Non prendiamo esempio dai nostri governi che fanno i decreti cosi a cazzo di cane, che non c’è una logica. Noi dobbiamo essere più lucidi. Questo non dovevo dirlo ma l’ho detto, mi è venuto così“.