Milan, ancora viva la pista che porta ad Ajer: i dettagli

La partenza sprint del Milan ha lasciato tutti con la bocca aperta, nonostante il mercato non è stato chiuso molto bene visti che gli infortuni e il Covid sono sempre alla finestra. Sia Maldini che Massara sono pronti per fare un nuovo tentativo per Kristoffer Ajer.

Ajer Ha Convinto Tutti: Pronti 25 Milioni Per Il Celtic

La società rossonera, dopo la prestazione al Celtic Park di Glasgow, è rimasta entusiasta della buona prova del centrale dei biancoverdi Kristoffer Ajer. Il giocatore ha giocato molto bene, nonostante avesse davanti il colosso Ibrahimovic, e ha convinto la dirigenza del Milan a tornare all’assalto per Gennaio. Sono pronti 25 milioni per il Celtic che, li aveva già richiesti in estate.