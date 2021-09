Milan Atletico Madrid: precedenti, probabili formazioni e dove vederla

Torna la Uefa Champions League. Domani, 28 settembre, il Milan ospiterà l’Atletico Madrid a distanza di sette anni dall’ultima volta. Fischio d’inizio alle ore 21:00

A San Siro si riaccendono i riflettori: domani torna la Champions League con le grandi sfide europee. Alle ore 21:00 l’arbitro turco Cakir fischierà il calcio d’inizio della seconda gara del gruppo B.

Nel debutto stagionale il Diavolo è uscito sconfitto 3-2 da Anfield nonostante un’ottima prestazione collettiva. Quella con il Liverpool è l’unica sconfitta stagionale: i rossoneri, infatti, vantano cinque successi e un pari in campionato.

In occasione del grande ritorno in Champions League contro l’Atletico Madrid, l’ex attaccante Andriy Shevchenko è stato intervisto da Milan TV: “Mi manca quella energia in campo, energia quando senti il rumore dei tifosi – ha rivelato l’ucraino -. Mi manca la preparazione prima della partita, la tensione prima della partita. È sempre bello da ascoltare quella musica, c’è tanta voglia di tornare in quell’ambiente e sentire quella musica lì. Il Milan è una squadra che sa stringere i denti quando il momento è difficile, è una squadra che è cresciuta tanto. Secondo me questa Champions League aiuterà i ragazzi giovani a crescere ancora di più e ad avere più esperienza. Questo Milan ha tanto potenziale per fare bene”.

Milan Atletico Madrid, precedenti e curiosità

Il Milan ha vinto solo una volta nelle ultime 17 partite giocate contro squadre spagnole: dalla vittoria per 2-0 contro il Barcellona nel 2013, 7 pareggi e 9 sconfitte.

Milan e Atletico Madrid si sono incontrate solo 2 volte nelle Coppe europee nella loro storia, il doppio confronto del 2014 agli ottavi di finale di Champions, con i rossoneri sconfitti in entrambe le occasioni.

Milan Atletico Madrid le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leão; Rebic; Allenatore: Stefano Pioli

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Hermoso; Correa, De Paul, M. Llorente, Carrasco; Griezmann, L. Suárez; Allenatore: Diego Simeone