Giacomo Bonaventura a giugno si libererà del contratto che lo lega al Milan. Su di lui molti club tra cui il Torino

Milano | Giacomo Bonaventura, arrivato al Milan nell’estate 2014, andrà via a parametro zero a giugno. Il centrocampista rossonero vanta molti stimatori sia in Premier League che in Seria A. Nel massimo campionato italiano le squadre che hanno reso noto l’interesse di averlo in squadra sono tante: Roma, Lazio, Fiorentina e Torino.

Calciomercato Torino | Mentre il campionato è fermo per via della pandemia da coronavirus, il Torino si sta muovendo sul mercato per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione.

Ai granata stuzzica l’idea Bonaventura per il centrocampo. Cairo vorrebbe prenderlo perché, oltre a rappresentare quel mix di esperienza e qualità necessario per salire finalmente di livello in mediana, arriverebbe praticamente a zero. Il direttore sportivo granata, Bava, avrebbe già avviato i contatti con il procuratore del giocatore, Mino Raiola per sbaragliare la concorrenza delle altre big.