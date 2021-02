Milan-Crotone, conferenza di Pioli: “Siamo a metà della salita”

Milan-Crotone

Il Milan ospiterà il Crotone al Giuseppe Meazza per la 21^ giornata di Serie A. Una gara apparentemente semplice per i rossoneri che proveranno a vincere per ritornare primi in classifica. L’Inter, vincendo contro la Fiorentina, ha spodestato i rossoneri dal primo posto. Oramai la differenza è poca tra le due squadre che si contengono la testa della classifica.

Pioli: “Abbiamo cominciato bene, vogliamo proseguire”

In vista della gara contro il Crotone, Stefano Pioli parla in conferenza stampa per presentare la gara. Quella in chiusura è una settimana senza impegni, il Milan non gioca da una settimana, qualcosa che non avveniva da tempo, le parole di Pioli al riguardo: “Preparala è stato strano, perché non ci succedeva da tantissimo tempo, però siamo andati a fondo su alcune situazioni dal punto di vista tattico perché ci serviva lavorarci. Anche dal punto di vista fisico abbiamo fatto lavori mirati. È stata una buona settimana di lavoro, perfetta per prepararci a domani”. In questo momento il Milan non può permettersi passi falsi, Piolo lo sa: “La voglia arriva da noi: abbiamo cominciato bene e vogliamo proseguire. La classifica sarà completa solo domani sera, non ci interessa quella parziale. Vogliamo giocare al meglio e poi vedremo come andrà. Certo, sarà importante essere in testa anche domani”. Il girone di ritorno è appena iniziato, mancano molte gare, ma il Milan ha fatto un buon lavoro fino ad oggi, il tecnico sa che la strada è ancora difficile, dice: “Siamo a metà della salita e le pendenze più difficili devono ancora arrivare. Nel girone di ritorno tutte le squadre sono più motivate. Non dobbiamo accontentarci e provare sempre ad alzare il livello. Domani abbiamo una partita molto importante”.

Pioli sul futuro: “Dobbiamo dare il massimo ogni giorno”

Stefano Pioli non si concentra sulle altre squadre, pensa al suo cammino, afferma: “La mia preoccupazione è mantenere l’attenzione alta, abbiamo avuto fin qui un ottimo livello tattico ma si può migliorare. La classifica dice che le prime 7 hanno la possibilità di vincere lo scudetto e arrivare in Champions, vanno temute tutte, non vogliamo uscire dalle prime quattro. Conta solo la parte finale, dobbiamo dare il massimo ogni giorno. Nel calcio giochi la domenica per come ti sei allenato e ti alleni la settimana per come vuoi giocare la domenica, lavoriamo per questo”.