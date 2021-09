Milan, dalla Francia: offerta del PSG per un giocatore rossonero

La società parigina è sul centrocampista ivoriano del Milan che potrebbe svincolarsi dalla prossima stagione.

Il Paris Saint Germain guarda già al prossimo mercato. Dopo gli acquisti a costo zero di Wijnaldum, Messi, Donnarumma e Sergio Ramos la società parigina sembra averci preso gusto.

Visti i continui tentennamenti della società rossonera per Kessiè, che chiede più di 6 milioni di euro per il rinnovo il club di Pochettino ha puntato il giocatore ivoriano, che sarebbe perfetto per affiancarlo a Wijnaldum, Verratti e Draxler.

Occhio Milan, il Psg è su Kessiè

Secondo quanto riportato da Footmercato.net il club francese ha infatti avuto un contatto con l’agente del centrocampista ed è pronto a mettere sul piatto un’offerta da 9 milioni di euro d’ingaggio per prenderlo a partire dalla prossima stagione.

Ma c’è dell’altro: secondo il media transalpino Leonardo avrebbe parlato anche con Maldini, proponendo una trattativa per il mercato di gennaio, in modo da anticipare i tempi con la società dello Sceicco che potrebbe prendere il giocatore pagando un piccolo indennizzo alla società di Milanello che dopo aver perso Donnarumma e Calhanoglu rischia di perdere anche Kessie e Romagnoli, prossimo alla scadenza e che piace alla Lazio di Sarri per la prossima stagione.