Milan, derby senza due titolari | Tomori tenta il recupero

Milan, verso il derby con sguardo all’infermeria

Il Milan si prepara per il derby, rossoneri costretti a fare i conti con l’infermeria. Ormai certo il forfait di Ibrahimovic (alle prese con i noti problemi al tendine d’achille) e Rebic. In attacco scelte forzate con Giroud pronto a vestire i panni del bomber, l’ex Chelsea avrà la responsabilità di guidare l’attacco rossonero. In difesa si tenta il recupero in extremis di Tomori, buone sensazioni, il centrale si è allenato con i compagni, il recupero sembra possibile e vicino, per un derby tutto da vivere e da giocare con la giusta determinazione.