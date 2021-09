Milan-Lazio, Ibra e Kessie ci sono

Tornano a disposizione Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessie, pronti per la prima presenza stagionale con la maglia rossonera. Si sono allenati in gruppo nell’ultima seduta e saranno convocati domenica contro la Lazio, resta tuttavia qualche dubbio sul possibile impiego. Kessie potrebbe giocare titolare, ormai smaltita la lesione al flessore sinistro, mentre per Ibra ci sarà maggiore cautela, sarà a disposizione per 45 minuti o poco più, resta da vedere se nel primo o nel secondo tempo. Pioli non vuole forzare i tempi con il suo bomber, soprattutto considerando gli impegni della settimana seguente: il Milan andrà a Liverpool per l’esordio di Champions mercoledì, per poi far visita alla Juve in campionato. Con Giroud ancora fuori dai giochi causa Covid, la presenza dello svedese sarà fondamentale, motivo per il quale giocherà solo un tempo contro i biancocelesti, alternandosi al centro dell’attacco con uno tra Leao e Rebic.