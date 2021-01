Milan, due positivi: Rebic e Krunic saltano la Juve

Milan, due positivi. Niente Juve per Rebic e Krunic

Il coronavirus fa tremare la Serie A. Dopo due positivi alla Juventus, anche il Milan prende la batosta. Rebic e Krunic sono risultati positivi all’ultimo controllo. Salteranno la Juventus questa sera.

In isolamento, i due giocatori sono asintomatici

I due giocatori, secondo quanto riferito dallo stesso club rossonero: “Sono asintomatici e rimasti in isolamento domiciliare”. Il Milan ha comunicato sul suo sito web ufficiale la notizia: “AC Milan comunica che Ante Rebic e Rade Krunic sono risultati positivi ad un tampone molecolare effettuato nella giornata di ieri in previsione della gara contro la Juventus – si legge nel comunicato del club rossonero. I giocatori, asintomatici, sono rimasti in isolamento a domicilio dove oggi è stato prelevato un secondo tampone di controllo. Le autorità sanitarie sono state prontamente informate. Tutti i componenti del gruppo squadra sono stati sottoposti ad ulteriore test in data odierna con esito negativo”. Milan e Juventus segnate dallo stesso destino questa sera, un big match con il segno del Covid-19 e di bomber infortunati. Pioli non avrà a disposizione neanche questa sera Ibrahimovic, la Juventus ha perso Alvaro Morata nei giorni scorsi per infortunio. La gara è prevista per questa sera alle 20.45.