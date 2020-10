Milan, è qui la festa? | Pioli non fa differenze: spazio e gol per tutti

Il Milan continua a sorprendere per gioco e continuità di risultati. Non perde una gara e sembra che sia invincibile.

Il Milan degli invincibili, dove Pioli il democratico non fa differenze e da spazio a tutti. Ieri sera al Celtic Park contro gli scozzesi sono andati in gol Rade Krunic, Brahim Diaz e Jens Hauge.

Non più il solito Ibrahimovic, ma a far vincere i rossoneri sono stati i gol degli ignoti, dei giocatori che desiderano contribuire alla causa del Milan: vincere e continuare a farlo in Italia e in Europa.

Come ricorda la Gazzetta dello Sport, ieri tre gol segnati da tre non titolari. Il terzo gol è stato di Hauge, entrato a 10 minuti dalla fine prendendo il posto di Ibrahimovic in campo. Esordio con marcatura in Europa per il norvegese che consegna la vittoria al Milan.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Da bambino era già un campione del calcio: lo riconoscete?