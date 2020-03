Stefano Eranio crede nelle capacità di mister Pioli

Milan-Eranio | Stefano Eranio, ex centrocampista del Milan, in un’intervista rilasciata ai colleghi de “La Gazzetta dello Sport” ha parlato del suo Milan.

Queste le sue dichiarazioni

Stefano Eranio, oggi con Pioli. E

domani?

«Ancora con lui, fossi nella proprietà

del Milan me lo terrei stretto: ha

lavorato bene e sarebbe bello vederlo all’opera

da inizio stagione, merita di dire la sua anche

nelle scelte del prossimo mercato, di disegnare

la squadra insieme a d.s. e d.t. Una società deve

pianificare, non ricominciare ogni anno da zero:

al Milan succede così da troppo tempo. Con

tecnici e dirigenti».

A proposito di dirigenti, come ripartirebbe

Pioli senza più Boban e forse Maldini, coloro

che lo hanno scelto dopo l’esonero di

Giampaolo?

«Ecco, questo è un aspetto da non sottovalutare. Le decisioni toccheranno ovviamente a Gazidis, poi però bisognerà vedere cosa vorrà fare Pioli, che molto probabilmente dovrà confrontarsi con una nuova figura a capo dell’area tecnica. È un peccato che Boban non sia più al suo posto, perché con Maldini aveva avviato un percorso positivo, pur con qualche comprensibile errore: Zvone è uscito di scena quando si iniziava a intravvedere un po’ di luce».

Per i tifosi l’interruttore lo ha acceso

Ibrahimovic…

«Ma ancora prima di lui Pioli, che ha fatto

crescere il gruppo ottenendo continuità. Il suo Milan è una squadra con un’identità di gioco ben definita. Tatticamente ha mostrato alcune cose interessanti, penso ad esempio al modo in cui sviluppa la fase offensiva: difesa a tre e terzini altissimi per sfruttare la spinta di gente come Conti e Hernandez».

Pioli quindi ha saputo leggere le

caratteristiche dei giocatori meglio di chi lo

aveva preceduto?

«È un tecnico di grande esperienza, ha allenato club come Inter e Lazio. In campo queste cose emergono: le giocate sono fluide, si vedono idee.

E tutto questo non nasce per caso, è frutto del lavoro e della ricerca di Pioli».

Chi è cresciuto di più insieme a lui?

«Rebic è tornato il giocatore che avevamo

ammirato al Mondiale 2018. E Kessie, che ha

ritrovato la freschezza dell’Atalanta: il cambio di modulo ha dato più spessore al centrocampo, lui e Bennacer sono una gran bella coppia».

Immaginiamo Pioli al timone del Milan

anche l’anno prossimo: quale sarà la sfida più

complicata da vincere?

«Valorizzare Leao: se Ibra non rimarrà, servirà

una nuova prima punta e Leao può giocare in

quella posizione. Magari non garantirà gol

“semplici”, ma può aprire spazi interessanti per gli inserimenti dei trequartisti».