Milan Genoa, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Comincia la coppa Italia anche per il Milan. I rossoneri, infatti, entreranno in gioco questa sera, negli ottavi di finale della coppa nazionale e se la dovranno vedere contro il Genoa del grande ex Shevchenko (sempre più traballante sulla panchina rossoblu). Il grifone nel precedente turno ha battuto di misura la Salernitana e ora prova il colpaccio a San Siro, anche se la priorità è chiaramente data al campionato.

Milan Genoa, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Maldini, Rebic; Giroud

Genoa (4-3-1-2): Semper, Hefti Vanheusden, Ostigard, Vazquez; Portanova, Badelj Sturaro; Melegoni, Caicedo, Yeboah

Milan Genoa, i precedenti

Sono 5 i precedenti in coppa Italia tra le due formazioni con 2 vittorie rossonere, 2 pareggi e 1 dei rossoblu. L’ultimo scontro risale alla stagione 85/86 quando la sfida terminò con un pareggio per 2-2 che diede a ciascuna squadra un punto nel proprio girone di qualificazione. Per il Milan andarono a segno Mileti e Paolo Virdis, mentre per il Genoa segnarono Faccenda e Marulla.

Milan Genoa, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su Italia 1.