Milan, Ibra scavalca Giroud nelle gerarchie di Pioli?

Il giocatore svedese sta lavorando duramente per essere titolare contro il Bologna dell’amico Mihajlovic.

Ibrahimovic è fondamentale sia dentro che fuori dal campo. L’attaccante quest’anno non ha ancora esordito da titolare con la maglia rossonera e viste anche le sue condizioni fisiche non ottimali di queste settimane sta impegnandosi sempre di più per mettere in difficoltà di formazione Pioli.

Il Milan di Pioli affronterà domani sera il Bologna di Mihajlovic e visti i soliti infortuni, l’allenatore rossonero potrebbe affidarsi dal 1′ minuto al suo giocatore più carismatico e più forte.

Milan, esordio da titolare per Ibra?

Il giocatore svedese, che quest’anno è sceso in campo solamente due volte contro Verona e Lazio(a cui ha anche segnato) non vuole fermarsi proprio ora anzi vuole riprendersi il posto da titolare, affidato in questi mesi prima a Rebic e poi a Giroud.

La punta svedese che ha un contratto fino al 2022 ha sempre dichiarato che non è arrivato ancora l’ora del ritiro anzi, vuole provare a convincere per l’ennesima volta la società rossonera a proporgli il rinnovo puntando ad arrivare fino al Mondiale del Qatar del 2022, un risultato che sarebbe storico ma giusto per un giocatore delle sue potenzialità.