Milan, idea Neto per il dopo Donnarumma

Milan, idea Neto

Il rinnovo di Gigio Donnarumma, in scadenza il prossimo mese di giugno, ancora non arriva. L’intesa tra società e agente del portiere, Mino Raiola, ancora non è stata trovata. Il Milan si guarda intorno e punta Neto, portiere del Barcellona.

Milan, la priorità resta Donnarumma

La notizia dei rossoneri verso l’assalto a Neto arriva direttamente dai media spagnoli. Secondo quanto riportato dalla Spagna, Paolo Maldini avrebbe puntato il 31enne che ha militato anche nella Serie A italiana, come portiere della Fiorentina e poi della Juventus. L’interesse all’attuale portiere del Barcellona, che accetterebbe volentieri l’Italia come destinazione, non dovrebbe creare grosse difficoltà. L’estremo difensore brasiliano arriverebbe a Milano con un prestito con diritto di riscatto non superiore ai 15 milioni di euro. L’affare avrebbe maggiore concretezza solo nel momento in cui il club rossonero avrebbe certezza di un addio a Donnarumma, al momento, l’unica priorità è trova l’intesa per trattenere il portiere a Milanello.