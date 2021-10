Milan, Alexis Saelemaekers convince anche in nazionale: ottima prestazione dell’ala rossonera che si è meritato gli elogi del C.T. Martinez

Arrivato in punta di piedi a Milano, Alexis Saelemaekers sta dimostrando, a suon di ottime prestazioni, di essere all’altezza dell’ambizioso progetto rossonero. Non solo. Il ragazzo dimostra un attaccamento ai colori fuori dal normale, strappando, quasi sempre, applausi dai supporter del Diavolo. L’ala belga riesce a regalare ottime prestazioni senza mai dare l’impressione di risparmiarsi. 90 minuti di corsa e di intensità che lo hanno reso una delle armi in più dell’arsenale di Mister Pioli.

L’allenatore del Diavolo non ha mai smesso di credere nel ragazzo che ha sempre risposto presente con prestazioni eccellenti. Il n. 56 ha dimostrato di saper interpretare in modo eccezionale il suo ruolo e, anche quando entra a partita in corso, riesce dare un ottimo contributo con i suoi tagli e la sua grinta. Non segna molto ma nonostante ciò riesce ad essere fondamentale lo stesso: i due assist consecutivi tra Venezia e Spezia sono risultati decisivi nella conquista dei sei punti totali.

Anche il Belgio e il C.T. Roberto Martinez sono rimasti folgorati dal gioiellino rossonero. Una prova di sostanza quella dell’esterno del Milan, alla quinta presenza assoluta in Nazionale maggiore, solo la traversa gli ha negato la gioia del gol.

Le parole del C.T. del Belgio sulle prestazioni di Alexis Saelemaekers

Il CT del Belgio, Roberto Martinez, intervenuto in conferenza stampa nel post gara di Italia Belgio, ha elogiato l’ottima prestazione di Alexis Saelemaekers : “Noi abbiamo guardato con attenzione la sua evoluzione, ha mostrato ottimi segnali fin dall’Under 21 ma il grande cambiamento è scattato col suo modo di giocare con la maglia del Milan. Alexis è pronto, più è importante l’occasione più risponde presente. E’ andato nel club perfetto, il Milan è in costante crescita e lui ha risposto alla grande in rossonero. Sarà molto importante per il futuro della nazionale belga. E’ cresciuto tantissimo negli ultimi mesi, si è trasformato rispetto al giocatore visto nell’Anderlecht”.

