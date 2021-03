Calciomercato Milan: Il futuro di Brahim Diaz è soggetto a diverse varianti e alla richiesta economica del Real Madrid

Il futuro di Brahim Diaz sarà chiaro al termine della stagione, quando si conoscerà la posizione in classifica del Milan e quando saranno risolte le questione legate ai rinnovi importanti di Calhanoglu, Donnarumma e Ibrahimovic, in scadenza a giugno. Maldini e Massara al momento devono fare i conti anche con la richiesta di 28 milioni del Chelsea per Fikayo Tomori, 23 anni e quasi 200 partite nel calcio professionistico.

Paolo Maldini è in ottimi rapporti con il Real Madrid e nei prossimi mesi potrebbe mettersi in contatto diretto con Florentino Perez. Attualmente, il 21enne talento spagnolo è valutato dai Blancos non meno di 30 milioni. La cifra è alta per le casse dei rossoneri che devono far fronte a numerose operazioni di rinnovo. Maldini studia il possibile rinnovo del prestito, ma la prova decisiva può essere data solo da Brahim Diaz con prestazioni convincenti.