Milan-Inter 3-0

L’Inter mette a segno la vittoria più importante del campionato, quella contro il Milan, nel testa a testa che ha regalato ai nerazzurri il +4 sui rossoneri. Un derby che ha lasciato tutti sorpresi, perché il Milan non ha saputo gestire la gara ai livelli di sempre.

Inter perfetta, il messaggio di Zhang

L’Inter è stata irriconoscibile, un lavoro ad hoc quello di Antonio Conte che ha preparato il suo team alla meglio per mettere a punto la vittoria. A fine gara i nerazzurri, mano nella mano, sono andati verso la Curva Nord, proprio come se ci fossero i tifosi. Un modo per dedicare a loro questa grandissima vittoria. A prendere l’iniziativa è stato il capitano Handanovic, uno dei protagonisti che ha messo ko il Milan. La foto che ritrae la scena è stata poi ripresa dal presidente della società, Steven Zhang, il quale ha aggiunto la seguente didascalia: “Forza ragazzi. Con tutto il cuore e un gran lavoro, non ci fermeremo mai. Milano è nerazzurra”. Un messaggio importante da parte del presidente che esprime la sua gioia dopo la vittoria e il primato in classifica blindato. Lo scudetto è un obiettivo possibile per i nerazzurri. Prossima gara a San Siro contro il Genoa, domenica 28 febbraio 2021 alle ore 15.