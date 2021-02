Milan-Inter, assoluto successo per l’iniziativa solidale di Fondazione Milan

Come riportato dall’ANSA, sono stati venduti quasi 25 mila biglietti virtuali del derby in circa 75 Paesi nel mondo. ‘Derby Togheter’ è l’iniziativa lanciata dal Milan attraverso la quale il club rossonero ha permesso ai propri tifosi di acquistare un tagliando ‘virtuale’ della super-sfida contro l’Inter di domenica alle 15:00. San Siro sarà a porte chiuse, ma gli appassionati rossoneri hanno fatto comunque sentire la propria vicinanza alla squadra e alla società, compiendo anche un gesto di solidarietà: l’incasso dei biglietti (prezzo simbolico di circa 10 euro), infatti, è destinato al progetto ‘Assist’ di Fondazione Milan, che sostiene le fasce più fragili colpite dall’impatto sociale ed economico in questi mesi di emergenza Covid. Anche il Mister Stefano Pioli ha dato il suo contributo comprando i biglietti per tutta la squadra.

Milan-Inter, Derby togheter: RIEMPIAMO SAN SIRO! (acmilan.com)

Perchè nasce questa speciale iniziativa? Lo spiega il sito del Milan alla pagina dedicata: “Questa volta sarà un Derby diverso. Non ci sarà la solita spettacolare cornice di pubblico a scaldare l’atmosfera che via via diventa incandescente fino al fischio d’inizio, non vedremo le tribune piene ad accompagnare lo scorrere dei secondi con i cuori dei tifosi che corrono all’impazzata, né vivremo dal vivo gli attimi di esaltazione per un gol o i sospiri di sollievo per un pericolo scampato.”

“La pandemia del Covid-19 ha stravolto le vite di tutti, ma per il prossimo Milan-Inter, la passione e il calore dei tifosi milanisti saranno l’anello di congiunzione tra il calcio e la filantropia. Con l’iniziativa Derby Together il Club rossonero chiama a raccolta gli oltre 500 milioni di supporters in tutto il mondo per riempire virtualmente San Siro: acquistando i Virtual ticket personalizzati per la partita, i tifosi avranno la possibilità di vincere tantissimi premi ed esperienze a forti tinte rossonere e, soprattutto, di affiancare Fondazione Milan nel progetto “Assist” a sostegno delle fasce più fragili colpite dall’impatto sociale ed economico in questi mesi difficili.”

Franco Baresi, Vice Presidente Onorario di AC Milan, ha dichiarato: “L’iniziativa Derby Together è una grande occasione per far sentire alla squadra la propria vicinanza e il sostegno in vista del Derby ma, soprattutto, è un gesto concreto di supporto alla comunità e alle fasce più fragili della popolazione colpite dalla pandemia. Il calcio è un gioco di squadra e AC Milan insieme ai suoi sostenitori scende in campo per dare il proprio contributo“.