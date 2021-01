I rossoneri affrontano i bianconeri, obiettivo restare in vetta

Il Milan si prepara ad affrontare la Juventus campione d’Italia, i rossoneri dovranno fare ancora a meno di Ibrahimovic. In attacco confermato Leao, contro i bianconeri occasionissima per Castillejo, dopo le voci su un possibile addio ecco l’occasione per il laterale spagnolo. In ballottaccio con Diaz, Castillejo dovrebbe spuntarla e scendere in campo dal 1′ proprio nel big match del sedicesimo turno.