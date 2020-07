Milan-Juventus Pioli in conferenza stampa

“Gli impegni ravvicinati ci portano via energia ma le motivazioni, gli stimoli e il nostro buon momento ci porteranno a esprimere il massimo. Contro la Juventus dobbiamo eccellere in tutto perché affrontiamo i migliori, stanno dimostrando da anni la loro supremazia per qualità e mentalità. Se pensiamo di poter vincere partita dobbiamo eccellere in tutte le fasi, dobbiamo esprimerci a livelli altissimi”. Così Stefano Pioli, tecnico del Milan, alla vigilia della sfida di domani sera contro la Juventus. “Sento sempre più mia questa squadra. In passato non eravamo riusciti a esprimerci con la continuità e la precisione che stiamo mostrando in queste partite. C’erano stati frangenti positivi, ma ora stiamo mettendo in campo più spesso quello che prepariamo durante la settimana”, ha aggiunto. “In questo momento io non penso al 3 agosto. Personalmente voglio togliermi la soddisfazione di aver dato il massimo insieme ai miei giocatori e al mio staff in un Club importante come il Milan. Tutti insieme meritiamo di finire bene il campionato, per lo sforzo e l’impegno che c’è stato”, ha sottolineato.

Milan-Juventus Pioli su Theo Hernandez

“Mi auguro che il suo minutaggio e il suo livello di prestazione possano salire sempre di più. Non giocava dall’8 marzo, è rientrato a Ferrara in una fase particolare della partita. Dal punto di vista mentale e della presenza in campo è sicuramente il giocatore più forte che abbia mai allenato. Ed è una cosa che avvertono tanto i suoi avversari quanto i suoi compagni”. Così Stefano Pioli, tecnico del Milan, alla vigilia della sfida contro la Juventus, sulle condizioni di Ibrahimovic. Sullo stato di forma di Calhanoglu ha sottolineato: “Valuteremo le condizioni di Hakan, a Roma ha subito una contrazione al polpaccio. Gli ultimi allenamenti ci daranno le giuste indicazioni per lui ma anche per il resto delle scelte su tutta la squadra. Mi auguro possa essere disponibile”

Le scelte

Pioli sembra voler puntare molto su Kessie ed Hernandez: “Franck è un giocatore molto importante, ha le qualità per fare questi tipi di prestazioni. Non ha avuto la contuinuità che mi aspetto da uno come lui, ora è attento, continuo, sempre dentro la partita e ci sta dando un grande apporto. La sua condizione fisica sta crescendo, sembra non faccia fatica. Theo è evidente sia un giocatore più propenso alla fase offensiva ma sta lavorando molto, con continuità e attenzione sulla fase difensiva. Sa di poter diventare uno dei più forti del mondo nel suo ruolo, però domani sera dovrà prestare particolare attenzione. Isma Bennacer ha caratteristiche importanti per la squadra e, in questo momento, sta beneficiando molto del fatto di avere un compagno di reparto come Kessie al suo fianco, gli permette di essere più lucido e concreto. Sta crescendo costantemente e può solo che migliorare, per l’impegno e per la determinazione che ci mette”. Su Saelemakers ha aggiunto: “Alexis deve continuare così, era normale che un ragazzo come lui avesse inizialmente bisogno di un periodo di adattamento, arrivando da un altro campionato”.

Il ruolo di Rebic

“Rebic? Credo sia fondamentale, in questa fase della stagione, far sentire tutti importanti. L’atteggiamento di Ante è importante, sia che parta dal primo minuto, sia che subentri a partita in corso. In classifica abbiamo accorciato ma non siamo ancora totalmente soddisfatti della nostra situazione: abbiamo l’obbligo e l’obiettivo di dare il massimo fino alla fine e l’atteggiamento di Rebic deve essere da guida per i compagni”. Così in conferenza stampa Stefano Pioli, tecnico del Milan, alla vigilia della sfida di domani sera contro la Juventus.