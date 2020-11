Milan, le statistiche di Kessie rigorista

Gli ultimi errori consecutivi di Zlatan Ibrahimovic dal dischetto hanno spinto lo svedese a lasciare, sulla base di quanto detto dallo stesso attaccante davanti ai giornalisti, il ruolo di rigorista a Franck Kessie. Scopriamo le statistiche dell’ivoriano dagli undici metri

Tre rigori sbagliati sugli ultimi quattro calciati. Questi sono gli ultimi numeri di Zlatan Ibrahimovic dal dischetto. Una statistica che lo vedono al momento come uno dei giocatori dei top-5 campionati europei con più errori dagli undici metri. Dopo l’ultimo fallito contro il Verona, lo svedese ha dichiarato a fine partita che i prossimi li calcerà Frank Kessié.

Non poteva scegliere giocatore migliore perché il centrocampista del Milan è un vero specialista. Finora, in carriera, l’ivoriano ha calciato ben 16 rigori ed è andato a segno in 15 occasioni. L’unico portiere che gli ha detto di no è stato Stefano Sorrentino nella stagione 2017/18.

>>> INTER: PRENDE CORPO L’IDEA SVAMBERG PER IL FUTURO