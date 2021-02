Verso Milan-Inter

L’atteso “derby della Madonnina” è vicino, domani sera le due squadre si affronteranno a San Siro. Entrambe le formazioni sono cariche e con un unico obiettivo: vincere lo scudetto. Rafael Leao afferma la voglia di vincere dei rossoneri sul canale interattivo del Milan e avverte l’Inter.

Rafael Leao: “Voglio lo scudetto e la Champions League”

L’attaccante portoghese è carico per la sfida contro l’Inter, dichiara:“E’ una partita importante per noi e ci arriviamo con la testa giusta, con la voglia di vincere e di arrivare primi in classifica”. Anche il giocane attaccante è molto legato al leader del team rossonero, Zlatan, sullo svedese dichiara: “Siamo orgogliosi di Ibrahimovic perché è un compagno, un fratello maggiore e con lui in campo siamo sempre più avanti di altri”. Il Milan, impegnato in Europa League e nella lotta scudetto, spera di conquistare almeno uno dei due trofei in ballo. Di questo passo la partecipazione alla Champions League è certa e Leao ha le idee chiare: “Con il Milan vorrei vincere lo scudetto e anche la Champions League“. Il Milan arriva contro l’Inter in seguito ad un pareggio beffardo in Europa League, dove ha incontrato lo Stella Rossa a Belgrado. La gara è finita 2-2, per decidere chi passerà agli ottavi di finale di Europa League bisognerà attendere la sfida di ritorno, a San Siro, il prossimo giovedì, 25 febbraio 2021.