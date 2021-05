Maldini: “Il nostro segreto? Non aver mai cercato alibi. Ora Milan stabile in Champions”

E’ stata una stagione piena di emozioni contrastanti quella di Paolo Maldini. Il D.T. rossonero molte volte è apparso sconcertato in tribuna, altre volte teso ma peer il bene della squadra non ha mai perso sotteso e ottimismo. Anche ieri la tensione era alle stelle e sulle gradinate al Gewiss Stadium è stato inquadrato più volte mentre, insieme all’a.d. Gazidis e il d.s. Massara, soffriva aspettando il triplice fischio dopo le due realizzazioni dal dischetto di Franck Kessie.

Paolo Maldini, ex bandiera rossonera, ha poi espresso tutto il suo entusiasmo e la sua felicità ai microfoni dei giornalisti, dichiarando quanto segue:

“E’ un traguardo meritato. Dobbiamo riuscire a far dimenticare il Milan di Berlusconi perché sono tempi diversi. Ci è stato chiesto di abbassare il monte ingaggi e di ringiovanire la squadre. E quindi occorreva essere creativi. Direi che lo siamo stati. , la mentalità di non trovare scuse e alibi è stata una cosa eccezionale, il nostro segreto. Le cose avrebbero potuto essere fatte addirittura meglio, ma siamo stati premiati nelle scelte. Anch’io ho dovuto fare la mia esperienza, da Leonardo ho appreso tanto. Ed essendo una squadra giovane le chiacchierate con i giocatori è giusto che siano più frequenti. Coinvolgere tutti è la sfida più grande. Negli ultimi quindici mesi il lavoro di Pioli lo hanno visto tutti e lui non è mai stato in discussione. Donnarumma? Ci sarà tempo, non troppo. Siamo molto distanti? Stasera non posso dire nulla, non è neanche giusto credo dire qualcosa stasera. Come ho detto prima, abbiamo parlato poco ma non abbiamo mai detto bugie. Questa sera non è il momento di parlare ma è di festeggiare e Gigio era uno dei più contenti. E’ un’impresa che passa anche dalle sue parate Questo non è un punto di arrivo, ma un percorso fantastico. Il Milan però deve starci stabilmente in Champions, anche per competere economicamente con gli altri club.”