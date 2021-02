Ibrahimovic, contratto in scadenza

Il dirigente sportivo rossonero, Paolo Maldini, durante un’intervista ha parlato dei prossimi giocatori in scadenza di contratto. Il primo pensiero va al top player di Milanello, Zlatan Ibrahimovic. La scadenza del contratto dello svedese è prevista per il prossimo giugno.

Maldini e il rinnovo di Ibra

Paolo Maldini rivela alcuni particolari sul contratto fatto allo svedese, afferma: “Abbiamo provato a portarlo qui nel 2018, ma aveva un contratto con i LA Galaxy. Quando è arrivato abbiamo provato a proporgli un contratto più lungo rispetto ai sei mesi per cui ha firmato, ma lui voleva vedere quale sarebbe stata la risposta del suo fisico al ritorno in un campionato di così alto livello. Sul rinnovo ci ha detto che dipenderà dal suo corpo. Ma se continua così non vedo perché non possa essere ancora con noi l’anno prossimo”. Il club rossonero ha in scadenza altri giocatori, Maldini dichiara: “Abbiamo tre giocatori in scadenza, e abbiamo anche i contratti in scadenza nel 2022. Ma è una prassi normale, stiamo lavorando. Dico sempre che bisogna essere contenti in due per arrivare ad un accordo, i giocatori sono professionisti e pensano al 100% al campo. La speranza è di trovare presto un accordo”.