Milan Napoli, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

È decisamente il piatto forte della giornata, il posticipo che potrebbe dirci molto, se non sulla lotta scudetto, quantomeno sullo stato di salute delle due formazioni. Milan e Napoli infatti arrivano all’appuntamento tutt’altro che nelle migliori condizioni. I rossoneri hanno vinto solo 2 delle ultime 6 partite in campionato (contro Salernitana e Genoa) e accusano una certa stanchezza dovuta alle gare ogni 3 giorni, oltre ai numerosi infortuni. Stesso discorso per il Napoli che ha una coperta molto corta al momento e che nelle ultime 6 gare ha vinto soltanto contro la Lazio.

Milan Napoli, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Ballo Touré; Kessié, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrhamani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Anguissa, Demme; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens

Milan Napoli, i precedenti

Milan-Napoli è una classicissima del nostro calcio. In 74 precedenti a San Siro, il Milan si è imposto in 32 occasioni, con 26 pareggi e 15 affermazioni del Napoli. L’anno scorso terminò 0-1 per i partenopei con il gol decisivo di Politano. Una vittoria particolarmente rumorosa fu quella della stagione 15/16 quando, al primo anno di Sarri, gli azzurri diedero vita a uno show schiacciando 4-0 i rossoneri con le reti di Insigne (doppietta), Allan e l’autogol di Rodrigo Ely. Per rimanere nelle sfide del terzo millennio, una vittoria significativa del Milan risale alla stagione 07/08 quando il Diavolo travolse gli avversari con un netto 5-2 con i gol di Ronaldo (doppietta), Seedorf, Kakà e il sigillo finale di Pato, all’esordio assoluto in Italia.

Milan Napoli, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN