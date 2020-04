Milan, Nesta: “Lasciai la Lazio per questo motivo”

Alessandro Nesta, attuale allenatore del Frosinone, è stato intervistato dal suo ex compagno azzurro Bobo Vieri. Nel corso dell’intervista, il difensore ex Lazio e Milan, ricorda il suo addio al calcio giocato, risalente a sei anni fa: “Mi manca giocare. Tutti dicono di no, ma io sono stato malissimo. I primi sei mesi li presi come una vacanza, poi ero diventato insopportabile. Dopo un anno io e Materazzi infatti andammo a giocare in India”.

Nesta è stato la bandiera di due club di Serie A: Lazio e Milan. Ma, il saluto ai biancocelesti suonò quasi come un sollievo. “Dopo un’amichevole tra Lazio e Real Madrid venne Hierro da me che voleva portarmi in Spagna, ma gli dissi che ero un calciatore della Lazio. L’ultimo anno, però, non è stato facile. All’epoca avrei detto che non me ne sarei mai andato via, ma sono stato contento di esser andato al Milan. Lo spogliatoio era un gran casino, ero capitano e anche nel consiglio d’amministrazione, ma a 26 anni non riuscivo a capire molto. Andare al Milan è stata una liberazione e li sono anche riuscito a impormi in Europa”.