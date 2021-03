Ibrahimovic, lacrime in diretta TV: il motivo – VIDEO

Zlatan Ibrahimovic, dopo la vittoria in rimonta contro la Fiorentina ha parlato della sua riconvocazione in Nazionale.

Zlatan Ibrahimovic è sempre più trascinatore di questo Milan che resta col fiato sul collo dei cugini interisti attualmente primi in campionato. Nella gara di ieri Ibrahimovic avrebbe potuto mettere a segno una doppietta, ma il cucchiaio si è schiantato sulla traversa negando la gioia della seconda rete allo svedese.

I 3 punti e il gol hanno portato entusiasmo all’intera compagine rossonera e lo stesso Ibrahimovic non ha nascosto che l’obiettivo del Milan è lottare fino alla fine per lo scudetto. L’Inter è avvisata dunque.

Ibrahimovic non trattiene le lacrime: è successo in diretta TV – VIDEO

Le soddisfazioni per Ibra sono doppie. Zlatan is back. Tornerà a vestire la maglia della nazionale svedese e lo farà giocando due partite valevoli per le qualificazioni alla Coppa del Mondo in Qatar.

Zlatan Ibrahimovic è tornato tra i convocati della Svezia dopo un astinenza che durava dal 2016. Oggi dunque, in occasione della presentazione in sala stampa per il suo ritorno a 39 anni il centravanti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Con il Ct Andersson ci siamo incontrati un paio di volte – ha dichiarato Ibrahimovic – L’incontro è stato positivo, ci siamo confrontati e abbiamo chiarito”. Effettivamente, i rapporti tra i due sembravano impossibile da ricucire e invece come Zlatan insegna… eccolo lì nuovamente insieme.

“Quando ho detto che sarei partito per la Svezia, Vincent (suo figlio ndr) si è messo a piangere, ma ora va bene…”. Improvvisamente anche Zlatan si porta le mani sul volto per nascondere le lacrime che iniziavano a rigare il suo viso da duro.