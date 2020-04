Milan, nuovo nome per il centrocampo: Gazidis tentato da Samuele Ricci

L’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, sembra aver individuato in Samuele Ricci il profilo adatto per il centrocampo del futuro rossonero. Il centrocampista under 19 di proprietà dell’Empoli ha un contratto con la società toscana in scadenza nel 2022 e in questa stagione ha totalizzato ventuno presenze senza mai trovare la via del goal.

Un talento a tutto Empoli

Samuele Ricci è cresciuto nelle giovanili dell’Empoli e ha esordito nella squadra Under 19 nella stagione 2018-19. La prima convocazione in prima squadra avvenne nell’aprile 2019, purtroppo in panchina, e per l’esordio professionale in Serie B bisognerà attendere il 21 settembre 2019 durante la partita contro la Cittadella.

Ricci in nazionale

La prima chiamata nella nazionale italiana under 17 avvenne nel dicembre 2017, in vista di un’amichevole contro la Francia. Prese parte al Campionato Europeo Under 17 UEFA 2018 dov’è riuscito a collezionare 5 presenze su 6, di cui 4 da titolare. Nell’ultima gara, terminata con un 2 pari, ha siglato il primo gol in maglia azzurra. Al Campionato europeo UEFA Under 19 del 2019, ha iniziato tutte e tre le partite mentre l’Italia veniva eliminata nella fase a gironi.

Un futuro rossonero

Come riportato da Tuttosport oggi in edicola, il Milan sarebbe intenzionato ad aggiudicarsi prima di Cagliari e Napoli le prestazioni del promettente Ricci. La valutazione fatta dal club toscano si aggira intorno a una somma inferiore ai 5 milioni di euro e per i rossoneri questo potrebbe rappresentare un affare fruttuoso.