Milan, nuovo nome per la difesa: Maldini sfida Marotta

Anche il Milan su Bremer, sfida tra le milanesi

La rivalità tra le due squadre di Milano si espande anche al calciomercato, dove Maldini cerca di anticipare Beppe Marotta per il difensore del Torino Gleison Bremer. Il brasiliano ha un contratto in scadenza nel 2023, Urbano Cairo ha già contattato il suo agente per parlare di un rinnovo, per evitare di trovarsi nella stessa situazione di Belotti, dove l’accordo per il prolungamento non è stato trovato, lasciando libero il gallo di andare via a parametro zero. Bremer sta facendo molto bene quest’anno, con una media voto di 6,5 e 1 gol in 7 presenze, in linea con la sua media dell’anno scorso, quando segnò 5 reti in 33 presenze. Sul 24enne dei granata c’è l’interesse di vari club e non solo in Italia, ma su tutte le favorite sembrano essere le due milanesi.