Milan, obiettivo Thauvin: la situazione

Il giocatore francese campione del mondo in carica non ha ancora firmato il rinnovo contrattuale con il Marsiglia. Il Milan vorrebbe prenderlo a parametro zero ma le richieste del giocatore spaventano i dirigenti rossoneri

Florian Thauvin è un obiettivo di mercato molto concreto per il Milan. L’esterno dell’OM non ha ancora firmato il rinnovo contrattuale e la dirigenza rossonera sta spingendo per trovare al più presto un accordo. Il contratto dell’attaccante scade il prossimo 30 giugno e per liberarlo già a gennaio il Marsiglia chiede circa 20 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i dirigenti rossoneri devono fare i conti anche con le richieste pretenziose del giocatore. Il francese, infatti, avrebbe chiesto un triennale da 5 milioni di euro. Thauvin ha fatto sapere di gradire la destinazione ma anche il Leicester resta vigile sulla situazione.