Milan, Donnarumma in scadenza

Gianluigi Donnarumma, classe 1999, se non dovesse rinnovare a breve con il Milan, sarà uno dei big da seguire nella prossima finestra di mercato. Il contratto che lo unisce al Milan, scadrà il prossimo 30 giugno, e il portiere rossonero è sulla lista di tante big.

Donnarumma, i rossoneri hanno fatto la proposta a Raiola

Il portiere del Milan è sempre stato oggetto di desiderio di numerose società in Europa, adesso che subentra l’occasione di chiudere l’affare a costo zero, spinge ancora di più. La società di Milano è in trattativa con l’agente del giocatore, Mino Raiola, per trovare il giusto accordo per il rinnovo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i dirigenti rossoneri hanno offerto l’esorbitante cifra di 75 milioni di euro per il portiere per un contratto lungo 5 anni. Mino Raiola sembra essere favorevole, per quanto riguarda la cifra offerta, ma il rinnovo verrà fatto solo per una stagione e preoccuparsi di una sua possibile partenza non prima dell’estate 2022. Sul giocatore anche una società italiana, la Juventus. Per quanto riguarda i club stranieri, c’è il Paris Saint Germain e il Chelsea. Il Milan avrebbe già individuato i possibili sostituti in caso di un addio del portierone rossonero, si tratta di Musso dell’Udinese e di Meret del Napoli.