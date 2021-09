Milan, out l’attaccante non ci sarà contro il Venezia

Ancora fuori l’attaccante alle prese con il problema lombalgia accusato dopo la prima partita di Champions.

Continua la maledizione attaccanti per Pioli. L’allenatore emiliano in questo inizio di campionato per un motivo o per un altro non ha mai avuto a disposizione i suoi 3 attaccanti ovvero Ibrahimovic, Giroud e Pellegri.

Il tecnico domani sera sarà ancora costretto a schierare Rebic falso nueve che tanto bene ha fatto in queste prime partite soprattutto nelle ultime due contro il Liverpool e la Juventus.

Milan, Giroud salta il Venezia

L’attaccante francese non sarà convocato per la partita di domani visto che oggi durante l’allenamento il giocatore ha abbandonato il terreno di gioco.

Nuovi problemi per Pioli che salvo clamorosi dietrofront schiererà la stessa formazione che è scesa in campo contro la Juventus ad eccezione probabilmente di Kessie che sarà sostituito da Bennacer al fianco di Tonali.