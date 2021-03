Calciomercato, Pellegatti: “Il Milan riscatterà Tomori a fine stagione”

Noto al pubblico per le sue telecronache ed interviste appassionate, Carlo Pellegatti ha rilasciato una dichiarazione sul proprio canale YouTube, parlando del riscatto di Fikayo Tomori:



“C’è una nuova corrente di pensiero, cioè il ‘Tomorismo’. Tomori è uno dei difensori centrali più forti che ci sono in Italia. Per riscattarlo serve andare dal Chelsea con 28 milioni di euro. Il Milan ha tutte le intenzioni, vista la forza del giocatore, di partire la nuova campagna di rafforzamento dal riscatto di Tomori. Il Milan vuole che il primo acquisto estivo sia lui. Il Milan andrà a Londra con 28 milioni di euro e lo riscatterà. Vi posso garantire che sarà così. Il Milan ha ancora il tesoretto per il difensore centrale che non ha speso la scorsa estate”

Eletto MVP del match di domenica contro la Fiorentina, Tomori ha dimostrato ancora una volta di essere un grande difensore centrale, e stasi sta ampiamente meritando il riscatto. Insieme a Simon Kjaer sta formando una delle coppie difensive più efficaci dell’intero campionato di Serie A (complice anche il periodo non brillante di capitan Alessio Romagnoli).

Frederic Massara e Paolo Maldini proveranno, quindi, a chiedere uno sconto sui 28 milioni pattuiti a gennaio in fase di di trattativa con il Chelsea ma se non ci dovessero essere aperture il club rossonero potrebbe fare uno sforzo economico per portarsi a casa uno dei difensori centrali più promettenti del panorama europeo.



C’è la volontà di entrambi i club di trovare un accordo a fine stagione. La dirigenza del club ha in mente di far suo il giocatore grazie anche ai proventi che arriveranno qualora i rossoneri si qualificassero alla prossima Champions League.

Da ultima ma non meno importante, c’è la volontà del giocatore che si sta ambientando bene a Milanello e potrebbe puntare i piedi con il Chelsea. I rossoneri potrebbero quindi far leva sulla volontà del giocatore per trattare con gli inglesi.